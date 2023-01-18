'Menderes'li seçim günü mesajı: Millet 73 yıl sonra 14 Mayıs'ta yanıtını verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Bizim hayatımızdaki hiçbir seçim kolay olmadı ama her seçimden zaferle çıktık

2023 bizim için hem 20 yıllık siyasetimizin sembolü hem de yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır

Geçmişte kendi krizleri içinde boğulan bir Türkiye vardı. Bu defa Türkiye, küresel sarsıntıları kendi atılımlarının dayanağı haline dönüştürebiliyor

Enflasyon düşüşe geçti. Önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara düştüğünü hep birlikte göreceğiz

İstihdamı 31,6 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık

Şimdi de 'yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz darbe şakşakçılarına yeter diyecek

İpi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmeye çalışıyorlar

"Yoksa bu 6'lı masadakileri buraya Erdoğan mı gönderdi" diyorlar. İşim gücüm yok sizinle mi uğraşacağım ya?



Şimdi de 'yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz

Sözü de kararı da geleceği de tayin hakkını milletimize bırakmayan, istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız

Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir

Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız

(Seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti) Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıtını verecektir

İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak milletimin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız

Altılı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz

Bir kesim var, attığımız her adımda karşımızda oluyor. Şikayetimiz her hizmeti engellemeye çalışan azgın husumetedir

Dünya küresel krizi konuşuyor. Bunlar masa krizini, vizyonsuzluklarını örtmek için tüm kazanımları tehlikeye atmaktan çekinmiyorlar

(Baykar mesajı) İnsan 'Hangi gaye ile hedef alınır?' diye düşünmeden edemiyor

Kendi milletine silah doğrultanlara övgüler dizip, silahını ülkenin düşmanlarına çevirenleri yerden yere vuranlara bakınca bu işte bir terslik var diyoruz

(Türkiye'nin savunma sanayi gücü) Ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymuyoruz

(Babacan'a "Baykar" tepkisi) Bu alçak saldırıya yanıt vermek sorumluluğumuzun gereğidir.

(KıIıçdaroğlu'na) Sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil"

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe birileri ciddi manada rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça biz yolumuza devam ediyoruz

(Ali Babacan'a BAYKAR tepkisi) Sen rekabet nedir bilir misin? Sen çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamamış demek ki

Bize araçlarını vermeyenler ürünlerimize talip olma noktasına geldi



KIZILELMA'nın sadece cismi yok. Aynı zamanda bu kutlu davaya inananların hedefidir

(Ahmet Davutoğlu) Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık, ne zaman ki başbakanlık koltuğuna oturdu, bilabedel vakfına mülk edindi. Bunun bir örneği yok

Stratejik ürün geliştirme yapan 50 firma kredi bazlı destek alıyor. Nakit desteği almadan çalışmalarını yürüten 4 firma var, bunun bir tanesi de BAYKAR'dır

BAYKAR'ın aldığı tek destek gümrük vergisi, KDV, sigorta primi, stopaj indirimi gibi nakdi olmayan her firmanın yararlandığı kolaylıklardır

BAYKAR ürettiği hiçbir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kaynaklarından yürütmüştür

BAYKAR'ın hedef alınmasının sebebi ürettiği araçlarla ülkemizin kazandığı zaferler ve elde ettiği prestijdir

Şu firma ya da bu isim hepsi bahane. Nişan alıp ateş ettikleri asıl hedef Türkiye'dir ve Türk milletidir



(Meral Akşener'e) Hanımefendi, Erdoğan'ın ve arkadaşlarının başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir