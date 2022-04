Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi.

Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.

Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla, Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık.



Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin...