Başkan Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2020
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