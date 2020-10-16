16 Ekim 2020 Cuma 20:22:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 20:39:00
Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan mesajı: Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için baş sağlığı mesajı yayınladı. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan; "Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi
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