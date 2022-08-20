Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık" dedi.
Başkan Erdoğan, Mardin'de yaşanan kaza ile ilgili sosyal medya üzerinden "Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" taziye mesajında bulundu.
Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Bir kez daha başımız sağ olsun.
- Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı
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