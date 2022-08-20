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20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:25:00

Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık" dedi.

Başkan Erdoğan, Mardin'de yaşanan kaza ile ilgili sosyal medya üzerinden "Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" taziye mesajında bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan Mardin kaza
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