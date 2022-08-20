Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Mardin'de yaşanan kaza ile ilgili sosyal medya üzerinden "Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" taziye mesajında bulundu.



Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.



Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Bir kez daha başımız sağ olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022