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03 Kasım 2021 Çarşamba 19:58:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 19:58:00

Başkan Erdoğan'dan manipülatif paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, avukatı aracılığıyla, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.

EMNİYET'TEN İNCELEME

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumyla ilgili sosyal medyada manipülatif paylaşımda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Etiketler : başkan erdoğan emniyet suç duyurusu
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