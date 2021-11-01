VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
Havalar soğudu; kapalı ortamları havalandırmayı ihmal etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi
Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları...
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tavsiye
Bakan Muş açıkladı: Ekim ayı ihracat rakamları
Avrupa'da kriz derinleşiyor...
MSB'den 'Rus uçakları Kamışlı'ya konuşlandı' iddiasına yanıt
Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış
Başkan Erdoğan'dan dönüş yolunda önemli mesajlar
Sokak röportajıyla takdir toplamıştı! İbrahim Ufuk Kaynak: Bu adamları parayla dövemeyiz... Sistemi ...
TRT Çocuk Yenilendi!
MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı birkaç ay içinde Washington'da
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!
Heyecanlandıran açıklama!
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Başsavcılar Şûrası'na video mesaj
Tarihi zirve dünya basınında
ABD DEAŞ'a terörist yetiştirdi
Bakü'de tarihi adım!
Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı
01 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00

Başkan Erdoğan'dan Macron'a tavsiye: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası yok

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ile ilgili Cumhurbaşkanı Macron ile konuştuğunu belirten Erdoğan, "Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum'" diye konuştu.

İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ve Dedeağaç'taki ABD üssü konusunda ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" dediğini aktardı.

Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ve Dedeağaç'taki ABD üssü konusunda ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" dediğini aktaran Erdoğan şunları söyledi:

"Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi. Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum'"

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'la ilgili de konuşan Erdoğan, "Aşı konusunda biz şu anda bir iddiayla ortadayız. TURKOVAC'ta inşallah bu yıl sonuna kadar üretime tam manasıyla geçtiğimizde burada herhangi bir kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız" mesajını verdi.

Etiketler : İtalya ziyareti dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan MacronN TURKOVAC
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği
‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim

‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim
Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı

Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
"Pimpirikli bir insanım"

"Pimpirikli bir insanım"
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
Âşık olduktan sonra fark etmez

Âşık olduktan sonra fark etmez
Kızım flört yaşayamaz

Kızım flört yaşayamaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER