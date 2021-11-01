Başkan Erdoğan'dan Macron'a tavsiye: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ile ilgili Cumhurbaşkanı Macron ile konuştuğunu belirten Erdoğan, "Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum'" diye konuştu.
İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ve Dedeağaç'taki ABD üssü konusunda ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" dediğini aktardı.
Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ve Dedeağaç'taki ABD üssü konusunda ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" dediğini aktaran Erdoğan şunları söyledi:
"Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi. Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum'"
Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'la ilgili de konuşan Erdoğan, "Aşı konusunda biz şu anda bir iddiayla ortadayız. TURKOVAC'ta inşallah bu yıl sonuna kadar üretime tam manasıyla geçtiğimizde burada herhangi bir kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız" mesajını verdi.
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