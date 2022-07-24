VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4 yaşında
Ayasofya ibadete açılmasının ikinci yılında 6,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
"Bu heyecanı tüm dünyaya yayacağız"
Lebreton'dan Macron'a tepki
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"
Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı
"El" kriz... Bakan görevden alındı
Zelenski'den Rusya'ya Odessa tepkisi
SUNGUR TSK envanterine girdi
"Miçotakis'in kredisi bitti"
KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı
Tropikal meyve ihracatı yılın ilk yarısında 7 milyon doları aştı
İsrail'in Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti
AB ve ABD, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı
Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası
Luiz Gustavo, All Nassr yolunda
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
"BALONFEST 2022" şöleni
MİT'ten PKK-YPG'ye ağır darbe!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Tarihi imza dünyada böyle yankılandı!
24 Temmuz 2022 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00

Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yunanistan antlaşmanın şartlarını bilinçli şekilde aşındırıyor

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son dönemde Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar bilinçli şekilde aşındırılmaktadır.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrıaskeri statüsü teyit edilmiştir. Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir.

YUNANİSTAN ANTLAŞMANIN ŞARTLARINI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE AŞINDIRIYOR

"Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma'da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır.

İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir.

Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir.

Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması 99'uncu yıldönümü
Alanson yazdı Melisa okudu

Alanson yazdı Melisa okudu
Şiddet iddiasında geri adım attı

Şiddet iddiasında geri adım attı
Set öncesi diş bakımı

Set öncesi diş bakımı
Tatil yerine setteler

Tatil yerine setteler
Fener'e tam destek

Fener'e tam destek
Sen benim ana kraliçemsin

Sen benim ana kraliçemsin
İshak Paşa Sarayı'nda sergi

İshak Paşa Sarayı'nda sergi
Çöpçatan Serdar

Çöpçatan Serdar
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX