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24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:04:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:04:00

Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı: Güçlü Türkiye hedefleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz

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Başkan Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin sosyal medya paylaşımında "Güçlü Türkiye hedefleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin sosyal medya paylaşımında "Güçlü Türkiye hedefleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.

İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan lozan barış antlaşması paylaşım
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