Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ve Libya liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
- Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım!
- Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
- Türkiye'de vaka ve vefat sayısı düşüyor
- Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesaisi
- Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik