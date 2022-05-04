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04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:30:00

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ve Libya liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan lider endonezya libya bayram tebriği
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