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19 Eylül 2020 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 18:05:00

Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. kesimi hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. kesimi hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kavşağı kesiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Millete hizmet son durağı olmayan bir yolculuktur." başlıklı bir grafik yer aldı.

Grafikte, projede bulunan T-2 Tüneli'nin yaklaşık 4 bin 200 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, 400 kilometrelik yolun 321,2 kilometresinin tamamlandığı, bugün 57,4 kilometrelik kesimin hizmete açıldığı, güzergahta 7 viyadük, 5 çift tüplü tünel, 25 köprü, 9 kavşak, 12 üst geçit ve 16 alt geçit bulunduğu vurgulandı.

Yatırımın toplam değerinin 14 milyar 296 milyon lira olduğu kaydedilen grafikte, Erdoğan'ın bugün canlı bağlantı ile katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmadan ifadeler de yer aldı.

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