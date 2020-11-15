Başkan Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hastane müjdesi

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15 Kasım 2020 Pazar 21:31:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 21:32:00

Başkan Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine müjde: 500 yataklı bir hastane daha kazandıracağız

Kaynak: AA

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Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "500 yataklı bir hastanenin daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kazandırılacağını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törende katıldı. 

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık. KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir. "

Başkan Erdoğan, 500 yataklı bir hastanenin daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kazandırılacağını bildirdi. 

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