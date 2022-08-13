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Başkan Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup
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13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:09:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:09:00

Başkan Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektupta, "Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kuruluş yıl dönümü için partililer ile kuruculara birer mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin farklı yerinde oluşturulan AK Noktalarda partililere ve vatandaşlara ulaştırılacak mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşim, sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bundan 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde, AK Partimizin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. 'Bir olduk 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de, kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir. Türkiye'nin; vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. Ülkemizin bugüne kadarki tüm meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntılarına da yine biz çare bulacağız. Partimize bugüne kadar oyları ve dualarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla."

"AK Partiyi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız"

Erdoğan, parti kurucuları için kaleme aldığı mektupta ise şunları kaydetti:"

Değerli dava ve yol arkadaşım, bundan 21 yıl önce, sizlerle birlikte, AK Partimizin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. 'Bir olduk 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de, kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermişti. Türkiye'nin; Vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Partiyi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. AK Partimizin bir neferi olarak, 21 yıldır AK Partimize ve onun asli sahibi olan milletimize yaptığınız hizmetler için size şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

Etiketler : başkan erdoğan ak parti mektup
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