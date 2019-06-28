Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler! Fahrettin Altun paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.
Altun, Twitter hesabından Japonya'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.
"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN FRANSA'YI UYARMIŞTI: SEN KONUŞAMAZSIN
Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz’de bulunan ve bulunacak olan doğal kaynakları hakkında "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin, bizim orada bir defa haklarımız var, aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz bu faaliyetlerini sürdürecek, bunun yanında da silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri aldı, alıyor ve alacaktır. Burayla ilgili Türkiye, Yunanistan, İngiltere konuşur; garantördür ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok." ifadelerini kullanmıştı.
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