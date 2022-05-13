Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

İkili daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.