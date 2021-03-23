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23 Mart 2021 Salı 20:36:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 20:36:00

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

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Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.

Etiketler : ak parti başkan erdoğan kongre
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