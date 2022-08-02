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02 Ağustos 2022 Salı 21:33:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 21:33:00

Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı: İddialar incelenecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Başkan Erdoğan da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan kpss
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