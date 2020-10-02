Başkan Erdoğan'dan koronaya yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan'dan koronaya yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.



Erdoğan mesajında ‘COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum’ ifadelerini kullandı.