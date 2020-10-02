Başkan Erdoğan'dan koronaya yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ciddiye almadığı virüse yakalanan Donald Trump ve eşi için sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan mesajında ‘COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum’ ifadelerini kullandı.
I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020
I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.
- Konya Şehir Hastanesi açılışında konuşan Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Karabağ kurtulana kadar mücadele sürecek
- Bakan Varank açıkladı! Geçen yıla göre yüzde 30 fazla...
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: AB tarafsız olamıyor
- Bakan Hulusi Akar 3 ülkeye tepki gösterdi, Erivan'dan ateşkes açıklaması geldi: Görüşmeye hazırız
- Başkan Erdoğan'dan koronaya yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı
- Azerbaycan'dan, 26 yıl sonra bir ilk! Ermenistan'ın alçak saldırılarına dur deme zamanı!