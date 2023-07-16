Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Ana gündem yatırım ve ekonomi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Temmuz'da, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyarette bulunacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Temmuz'da, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde icra edilecek görüşmelerde, söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması, küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Başkan Erdoğan, bu temaslarının ardından 20 Temmuz'da, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret edecek.
KKTC'de düzenlenecek resmi törene katılacak Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacak, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını yapacak.
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