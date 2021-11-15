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Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
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15 Kasım 2021 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 18:26:00

Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan kktc kuruluş yıl dönümü
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