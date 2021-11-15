15 Kasım 2021 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 18:26:00
Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."