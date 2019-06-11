Başkan Erdoğan'dan Kızılay paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Türk Kızılayı'nın 151. Kuruluş Yıldönümü'nü kutladı. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların umudu haline gelen Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımında Başkan Erdoğan 'Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay'ının 151. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum' ifadelerini kullandı.



İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI







Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden de mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini almıştır.

Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, savaş ve doğal afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılay’ının, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum.

Barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden Türk Kızılay’ının gücünü bizlerin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıldönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum.”