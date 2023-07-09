VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki'den dönüşüm mesajı! Sürecin her aşaması adım adım denetlenecek
İstanbul ve Tekirdağ için kritik karar.. 2 sahada petrol araması sürecek
Batılı ülkeler şaşkın! Çin'den sürpriz yaptırım hamlesi
Türkiye karşıtı lobi harekete geçti... F-16'lı tehdit mektubu!
Threads haber için uygun platform değil
Van Gölü'nde serinleme vakti
09 Temmuz 2023 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 13:38:00

Başkan Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Kızılay'a 85 milyonun sahip çıkması gerektiğini hatırlatarak, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

Genel kurulun başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türk Kızılay'ın 1868 yılından beri Türkiye, bölge ve dünyadaki tüm insanların imdadına koştuğunu anlattı.

Türk Kızılay mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılay'ı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor. Kurumumuz başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığına işaret ederek, "Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz, bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir." ifadelerini kullandı.

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir"

Türk Kızılay'ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Erdoğan, Kızılay'a sahip çıkmanın tüm kesimleriyle 85 milyon olarak herkesin görevi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu mesajında şöyle devam etti:

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneğimizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan siyasi türk kızılayı
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Tahta bulamayınca kafasına vurdu

Tahta bulamayınca kafasına vurdu
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Selami Şahin'e saygı albümü

Selami Şahin'e saygı albümü
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Klasik arabasını klibinde kullandı

Klasik arabasını klibinde kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX