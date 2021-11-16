VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday!
Başkan Erdoğan'dan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
AB savunma bakanları, güvenlik alanında iş birliğini ele almak üzere toplandı
Kardemir, Yerli Ve Milli Tren Tekerini Rayina Oturttu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!
Kayıp Müslüme olayında korkunç şüphe
Rusya'dan uzayda füze testi! NASA ayağa kalktı
Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı
Bakan Elvan'dan önemli enflasyon açıklaması
Soru çalamayınca teröristbaşından fırça yediler!
CHP usulü helalleşme! Başörtülüleri hedef aldı
AK Parti'den TOGG hamlesi!
Devlet başkanına suikastten aranıyordu... İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
Brexit Anlaşması'nda ‘Kuzey İrlanda' çatlağı
Yağmur ve fırtına geliyor
Karadeniz'de sular ısınıyor: Savaşa hazır olun
İsrailli casuslar bakın ne yapmış!
İBB "yürümeyen merdivenler"le kendi rekorunu kırdı
PKK'ya yönelik kritik karar! Tarihte bir ilk olacak
ABD'li eski yetkiliden kritik açıklama
17 yaşında birinci oldu
16 Kasım 2021 Salı 12:54:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 13:04:00

Başkan Erdoğan'dan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evinde taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Etiketler : Mimar Başak Cengiz Başkan Erdoğan Emine Erdoğan Beyhan-Avni Cengiz ailesi
Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'

Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'
Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek

Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek
İndirimleri takip ediyorum

İndirimleri takip ediyorum
Vinçte asılı kaldı

Vinçte asılı kaldı
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti

Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
Evde Kraliyet Pitonu besliyor

Evde Kraliyet Pitonu besliyor
Bergen'e saygı albümü geliyor

Bergen'e saygı albümü geliyor
Performansıyla mest etti

Performansıyla mest etti
Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER