16 Kasım 2021 Salı 12:54:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 13:04:00
Başkan Erdoğan'dan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evinde taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.