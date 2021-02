Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesiz herif

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı, buradan Ordu ve Şanlıurfa 7. olağan il kongrelerine de canlı bağlantı yaptı.



Kongrelerde görev alacak partilileri tebrik eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bugün gerçekleştirilen kongrelerle 72 il kongresini tamamladıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hafta kalan illerimizin kongresini de yaparak 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi'yle bu işi hitama erdireceğiz. Ardından da tüm AK Parti kadroları olarak mart sonunda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Büyük Kongremize yoğunlaşacağız." diye konuştu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kongreleri arzu ettikleri gibi yapamasalar da coşku ve heyecanın eksik olmadığını dile getiren Erdoğan, "İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir." dedi.

"Partimize yönelik teveccühün önüne geçemiyorlar"

AK Parti'nin milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en sağlam, en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi parti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle, önünü arkasını kırkıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla kapanmaz. Nitekim bunların da sabah söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin şahsımıza ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar. AK Parti'de siyaset yapmak isteyen, AK Parti çatısı altında ülkeye hizmet etmek isteyenlerin sayısı hamdolsun giderek artıyor. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor."

Erdoğan, üzerinde fotoğrafının ve "En güzel başkentin çocukları sever" ifadesinin yer aldığı pankartı açan AK Partili gençlere, "Ben de sizlere aşığım." karşılığını verdi.

Gençlerin heyecanından ve ak saçlıların engin tecrübesinden ilham alarak mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz bu yolda gözlerini kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz." dedi.

"Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu?" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye, sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.

Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda, 'ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim' diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan pirifanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesine giden ürkek, korkak bir adamsın."

"Baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez." diye konuştu.

Erdoğan, "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de PKK'lı katillere de DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınına dair Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik."

Erdoğan, "Bizim teröristleri savunmak diye bir derdimiz olamaz. Bunun için hiçbir zaman gözümüzü ufuktan ayırmayacağız." dedi.

"Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu? Utanmadan 13 şehidimiz için 'sorumlusu Cumhurbaşkanı' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün."