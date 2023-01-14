Kılıçdaroğlu'na tepki! "Cezaevindeki teröristleri çıkarma gayreti içerisindesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adliye Sarayı yanındaki miting alanında Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Marmaris ziyaretleri dışında epeydir Muğla'yla hasret gideremediklerini belirten Erdoğan, Muğlalılara "Sizleri özlemişiz." diye seslendi.

Bugün hem özlem gidermeye hem de şehre kazandırdıkları eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını yapmaya geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. Bugün Muğla bir başka." dedi.

Eser ve hizmet siyasetlerinin en güzel örneklerini Muğla'da görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Muğla'nın her karış toprağında izimiz var, emeğimiz var. Hamdolsun Muğla'mız da tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle bu emeklerimizi üretime, istihdama, kazanca dönüştürme konusunda çok başarılı." değerlendirmesini yaptı.

Geride kalan 20 yılda ülkenin altyapısından üstyapısına kadar tüm eksiklerini gidermiş, Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamlamış olarak milletin huzurunda olduklarını ifade eden Erdoğan, dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi düzeninde, Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attıklarını gördüğünü söyledi.

"BİZİM BAKTIĞIMIZ TEK YER MİLLETİMİZDİR"



Şimdi daha büyük hedeflerle, daha büyük bir öz güven ve güçle yönlerini geleceğe dönmüş durumda olduklarını belirten Erdoğan, "Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini geri kalmışlık ve faşizm kapanına hapsetmiş birileri, kendi akıllarınca bizi küçümsemiş, alaya almışlardı. Hep yaptıkları gibi 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için başlattığımız her programa, her projeye, yatırıma ne diyorlardı? 'Yapamazsınız.' diyorlardı. Böyle engellemeye çalıştılar ve bu onlar için hezeyandı ama bunu dün gibi hatırlıyoruz." diye konuştu.

Yatırımlara karşı çıkanlara kulak asmadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii biz AK Gençlik'le, AK kadrolarla bunlara yüz vermedik. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizdir, milletimizin özlemleridir, milletimizin talepleridir, milletimizin ihtiyaçlarıdır. Hamdolsun her seçimde bize en güçlü şekilde destek veren milletimiz sayesinde sadece ülkemizi eşi benzeri görülmemiş eser ve hizmetlere kavuşturmakla kalmadık aynı zamanda terör örgütlerinden darbecilere, küresel vesayetçilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlerin tamamının da hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin, ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılına coşkuyla, gururla, heyecanla girdiğimiz bir döneme ulaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından buraya gelene kadar yol boyu tıklım tıklım olduğunu aktardı.

"SENİN HAYATINDA, SENİN AKLINDA BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?"



Müstemleke zihniyetlilerin kepazeliklerinin bitip tükenmek bilmediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı, böyle bir şey yapabilir misiniz? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini ne yaptı? İnlerine gömdü inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vadediyor. Yahu, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu, 'onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez."

Millete güvendiğini ve millete inandığını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yolda böyle yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz. Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız, kan emicilere asla prim vermeyiz. Ama bu zihniyet önce Sakarya Arifiye'deki fabrikanın bu seviyeye gelmesini sağlayan yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı. Her türlü yalan ve iftirayı kullanarak yürüttüğü bu ihanet kampanyasında başarılı olamayan bu habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi."

"Muğla seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine Erdoğan, "Ben de sizinle gurur duyuyorum. Gönüllerde köprüler kuralım ve destanları beraber yazalım." karşılığını verdi.

"BUNU BEN SÖYLEMİYORUM ANAYASAMIZ SÖYLÜYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, elinde on binlerce masumun kanı olan PKK'ya, ülkemizin son dönemde gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FETÖ'ye, egemenliğimizi hedef alan ülkelere, velhasıl Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına göstermediği, gösteremediği tepkiyi, ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Kardeşlerim anayasamıza göre bu kardeşiniz, bu ordunun başkomutanıdır. Bunu ben söylemiyorum anayasamız söylüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sloganları üzerine de "Aynen öyle, bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz." ifadesini kullandı.

"HERKESTEN AYRI SES ÇIKIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı masaya ilişkin olarak "Herkesten ayrı ses çıkıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar, daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun?" dedi.