Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na nükleer santral tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme mücadelemize en büyük desteği veren kuruluşlardan biri de TÜGİK'tir. Sizlerle birlikte daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da rotası olmaz. Eğitimde derslik sayımızı 607 bine çıkarmasaydık öğretmen sayımızı güçlendirmeseydik üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ İÇİNE SOKACAK YENİ BİR ATILIMIN İÇİNDEYİZ'

Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz.

PKK'YA 'KIŞ KARTALI HAREKATI'

İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

'BAY KEMAL; YAKINDA İKİNCİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ DE GELİYOR'

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda mum vardı, gaz lambası vardı. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı.'