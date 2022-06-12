Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net yanıt! "Kasımda seçim yok, seçim haziran 2023'te"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben Van'a çok gittim geldim, Aynı coşku heyecan devam ediyor. Bugün o coşkuyu heyecanı bizimle yaşayan vatandaşlarımıza şahsım, partim adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum"

"Gençlerde üye sayımız 12 milyona yaklaştı, kadın kollarında da 3 buçuk 4 milyon üye sayımız var. Erkan Bey 5, 5 buçuk diyor. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim üye sayımıza ulaşamazlar. AK Partili üye kardeşlerimize söylüyorum, her birini birer üye sayısı yapsanız 23 milyon oluyor. Bazıları merak ediyor Bay Kemal. Seçim tarihini açıkla diyor. Neyi açıklayacağım önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak. Kendini buna hazırla. Sen önce söyle aday mısın onu açıkla. Şuan 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz yolumuza Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile yürüyoruz."

"Van ile birlikte gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adanada yapmış olduğumuz gençlik şöleninde coşku bambaşkaydı. 100 bini aşkın genç bir araya gelmişti. Tabi biliyorsunuz fetih şölenini İstanbul'da yaptık. 560 bin kişi Atatürk Havalimanında toplandı. Muhalefet Maltepede bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz. Sizlerin gayretleri ile 2023 yeni bir kırılma olacak."

"Yunanistan Türkiye aleyhinde açıklama yapmama kararı almış , yemezler Miçotakis. Bu Batı'nın her şeyi yalan. Üsler hakkında 'Ruslara karşı diyorlar' bunların her şeyi yalan."

Soru: 2 gün önce Cumhurbaşkanlığınızı açıkladınız hayırlı olsun efendim. Şuan hiçbir rakibiniz yok. Peki Cumhurbaşkanım neden muhalefettekiler ben adayım demiyor?

Cevap: Şimdi tabi ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını niye sorusunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Enterasan. Hepsi birbirine pas atıyor. Perde arkasında adaylık yarışı yapıyorlar. Tabi bizde bir laf var. "Elalemin derdi bizi mi gerdi" diye. Bize ne işimize bakıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Bize düşen nedir biz her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız değil mi?

Soru: Hafta sonu üniversite sınavına gireceğim. Kiralarda ve özel yurtlarda artış var. KYK yurtları ile ilgil çalışmanız var mı?

Cevap: KYK yurtlarımız boş biz KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz. Tüm üniversite sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.

Soru: Ekonomi ile ilgili "Güzel günler göreceğiz" demiştiniz, güzel günler için tarih verebilir misiniz?

Cevap: Teşekkür ederim. Bu ekonomik istatistikler iner çıkar. Şu gerçeği görmemiz lazım. Tüm dünya bir ekonomik çıkmazın içinde. Bir tarafta Ukrayna Rusya savaşı var. Ciddi anlamda tarım ürünlerinin bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bizim sıkıntımız yok. Stoklarımıza 5 milyon buğdayımız var. Bakan arkadaşlarım görüşmeler yaptılar. Bu işi farklı bir boyuta getirmek sadece kendimize değil üçüncü ülkelere de mal gönderme gibi bir çalışmanın içinde olacağız. Bu görüşmeler yapılıyor. Gelecek hafta Putin ve Zelenskiy ile görüşebiliriz. İçimizde maalesef çıkmış bir büyükelçi müsvettesi, terbiyesiz, adalarla ilgili 'Bunlar Yunanistan'ın hakkıdır' diyor. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur."