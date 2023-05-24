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24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:05:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:05:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hesap göndermesi: Oyları yüzde 1 olanlara 40 vekil verdin

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Başkan Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) "ben hesap uzmanıyım" diyordu. Sen nasıl hesap uzmanısın ki, toplam oyları 1 puan eden partilere çıkıp 40'a yakın milletvekili verdin? Bu nasıl bir hesap uzmanlığı." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ankara'yı sadece Mamak ile Sincan, Gölbaşı ile Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet, öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi

Bizim sözümüz, ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin, bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza çıkaranların riyakarlıklarına "dur" diyenlerindir. Velhasıl, bizim sözümüz milletimizedir.

CHP Genel Başkanı, "özerklik" diyerek, "Demirtaş özgür kalacak" diyerek, "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" diyerek, sözünü Kandil'e söylüyor

Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi de, "eğer Selo'yu çıkarmak istiyorsanız, oyu bize vereceksiniz" diyor

(Kılıçdaroğlu) "ben hesap uzmanıyım" diyordu. Sen nasıl hesap uzmanısın ki, toplam oyları 1 puan eden partilere çıkıp 40'a yakın milletvekili verdin? Bu nasıl bir hesap uzmanlığı

Arkadaş sen İzmir milletvekilisin (Kılıçdaroğlu), İzmir Belediyesi de sizde. Ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin? Bir yağmur yağdığı zaman her yeri sel alıp götürüyor

Biz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı'yız, 85 milyonun tamamının hizmetkârıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz

Biz asla istismar siyaseti yapmadık, hele hele yalan siyaseti hiç yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik, söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece-gündüz çalıştık

Ellerinde binlerce insanımızın kanı olan, Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine destek beyan ettiği birisine (Kılıçdaroğlu), benim ülkem teslim edilebilir mi?

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan hemşeri dernekleri buluşması canlı
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