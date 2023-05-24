Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hesap göndermesi: Oyları yüzde 1 olanlara 40 vekil verdin
Başkan Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) "ben hesap uzmanıyım" diyordu. Sen nasıl hesap uzmanısın ki, toplam oyları 1 puan eden partilere çıkıp 40'a yakın milletvekili verdin? Bu nasıl bir hesap uzmanlığı." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Ankara'yı sadece Mamak ile Sincan, Gölbaşı ile Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet, öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi
Bizim sözümüz, ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin, bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza çıkaranların riyakarlıklarına "dur" diyenlerindir. Velhasıl, bizim sözümüz milletimizedir.
CHP Genel Başkanı, "özerklik" diyerek, "Demirtaş özgür kalacak" diyerek, "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" diyerek, sözünü Kandil'e söylüyor
Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi de, "eğer Selo'yu çıkarmak istiyorsanız, oyu bize vereceksiniz" diyor
(Kılıçdaroğlu) "ben hesap uzmanıyım" diyordu. Sen nasıl hesap uzmanısın ki, toplam oyları 1 puan eden partilere çıkıp 40'a yakın milletvekili verdin? Bu nasıl bir hesap uzmanlığı
Arkadaş sen İzmir milletvekilisin (Kılıçdaroğlu), İzmir Belediyesi de sizde. Ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin? Bir yağmur yağdığı zaman her yeri sel alıp götürüyor
Biz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı'yız, 85 milyonun tamamının hizmetkârıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz
Biz asla istismar siyaseti yapmadık, hele hele yalan siyaseti hiç yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik, söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece-gündüz çalıştık
Ellerinde binlerce insanımızın kanı olan, Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine destek beyan ettiği birisine (Kılıçdaroğlu), benim ülkem teslim edilebilir mi?
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hesap göndermesi
- Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlı aranıyor
- Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,8 milyona yaklaştı
- Bakan Akar'dan ‘hudut' mesajı
- Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
- Bakan Soylu: 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı