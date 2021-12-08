Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'hareket tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Başkan Erdoğan; "Devam eden bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Gerek komisyon, gerekse genel kurul aşamasında herkes düşüncelerini özgürce dile getirir." dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik Meclis'in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Meclis'i kafaları dumanlı arkadaşlarıyla olduğu ortam sanan bu zata Yunus Emre ile cevap vermek istiyorum, 'İlla edep, illa edep.' Ortaya koyacak projesi, vizyonu olmayanlar içlerindeki kini böyle dışarı yansıtıyor. Kimsenin evinde nasıl davrandığına karışmayız, ancak herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir Meclis Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinin hayırlısı ile tamamlanmasını bekliyoruz.

Bu vesile ile Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nebati'ye bir kez daha başarılar diliyorum. Kendisinin üstlendiği görevi, yeni ekonomi programımız doğrultusunda yürüteceğine inanıyorum.

KATAR ZİYARETİ

Katar ile beraber; siyasi askeri, ekonomik konuları kapsayan 84 mutakabat imzaladık. Yaptığıımız baş başa görüşmeler ardından askerlerimizi ziyaret ettik. BAE ile başlattığımız yeni dönemi daha da geliştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Adana'da bir petrokimya tesisinin de temelini atmıştık. Türkiye'nin kurtuluşunu kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Biz 19 yıldır, yolu ile, köprüsü ile, barajı ile sahip olduğumuz alt yapıyı işte bunun için inşa ettik. Biz 19 yıldır bunca okulu, bunda hastaneyi, bunca güvenlik sistemeni işte bunun için kurduk.

EKONOMİDE YENİ YOL HARİTASI

Dışardan aldığı destekle kendini millet iradesinden üstün gören bu zihniyet, her defasında milletimizin irfanına çarpmıştır. Biz Türkiye siyasi, sosyal, askeri her alanda bölgesel güç haline gelsin diyoruz, bu zihniyet ülkemizi tüm iddialarından vazgeçirirek, eskiye döndürmek istiyor. Biz ' ülkemizi büyüterek enflasyonu düşüreceğiz' diyoruz, bu zihniyet IMF reçeteleri dayatarak, Türkiye'nin boyunduruk altına sokmak istiyor. Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çetelerin reçetelerinde değil istihdam ve üretimde görüyoruz.

Türkiye hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Küresel ekonominin küçüldüğü geçen sene büyüme kaydettik. Bu yılki büyüme oranımız çift haneli rakama doğru gidiyor. Önümüzde zorluklar yok mu? Elbette var. Dünyadaki belirsizliğin ortadan kalkması bizim de önümüzü daha rahat görmemize imkan sağlayacaktır. Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız.

Geçmişte Türkiye hem başkalarının reçeteleri ile sorunları çözmeye çalışmıştı. Artık kendi hikayemizi yazıyoruz. Güçlü bir alt yapı, güçlü ve nitelikli insan kaynağı ile beraber hayata geçiriyoruz. Hedefimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme.

Amacımız ülkede geçici bir istikrar değil, kalıcı istihdam ve kalıcı refah sağlamaktır. Emekliler, dar gelirliler başta olmak üzere gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaş artışlarından sonra asgari ücrette de aynı anlayış ile hareket ediyoruz. Bu güne kadar ülkemizde kimseyi sahipsiz bırakmadık.

STOPAJ UYGULAMSAI MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.

"STOKÇULARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Fahiş fiyat artışları konusunda buradan talimat veriyorum. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bizim kimsenin kazancında gözümüz yok. Bizim karşı olduğumuz tek şey sömürüdür. Yastık altında dövizi olan herkese seslenmek istiyorum, herkesi yeni ekonomi politikamızı değerlendirmeye davet ediyorum. Bu dönemde yapılan yatırımların helal getiri, nesiller boyu devam edecektir. Dünyanın bir kısmında asırlardır süren, orantısız kazanç devrinin sonuna yaklaşıyoruz. Döviz,altın cinsinden bu büyük atılıma katılmaları halinde ülkemiz dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girebilecek durumdadır. Fiyat artışlarının açgözlülükten kaynaklandığını biliyoruz.