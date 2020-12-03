  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
8 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!
Başkan'dan CHP'deki skandala sert tepki
2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı
"Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı"
Biden'dan bomba 'Türkiye' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu Pompeo'ya ağzının payını verdi
Koronavirüs salgını unutuldu: Bağ evinde parti yaptılar
Fransa çıldırmış olmalı! Camileri kapatmaya hazırlanıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Kol ve bacaklarda şişlik varsa dikkat! Kemik tümörü sinyali olabilir
Batı tipi beslenme mide kanserini artırıyor
D vitaminin yeterliyse virüse karşı güçlüsün
Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun tansiyonunu ölçüyor musunuz?
Yörük çalgısı sipsi tescillendi
Bir selamın kırk yılı hatırı var
Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak
Deniz Seki'den esprili paylaşım... 'Şöhret de olsan o sarı bez orada'
Nil Karaibrahimgil herkesi kahraman olmaya çağırdı
İlacını polisin elinden içti
Azmin zaferi Türkçe konuşamıyordu, öğretmen olup kitap yazdı
Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda
Hastanede anne oteli
Berkay gençler için şirket kurdu
03 Aralık 2020 Perşembe 17:04:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 17:04:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık’taki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını hedef alındığı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtildi.

“Vatan haini” yakıştırması

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarszılaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ’nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Davalı, bugün FETÖ’nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Davalının konuşması içeriğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza “vatan haini” yakıştırması yapması ve Sayın Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmesi hukuken himaye edilemeyecek ve eleştiri olarak kabul edilemeyecek açıklamalardır.”

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun dava konusu açıklamalarının hiçbirinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Etiketler : fetö vatan haini chp kemal kılıçdaroğlu başkan erdoğan tazminat davası
Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz
Şarkıcı Lara'ya kaza sonrası dudak operasyonu

Şarkıcı Lara'ya kaza sonrası dudak operasyonu
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Damarında Karadeniz kanı var

Damarında Karadeniz kanı var
Yalısından dışarı adım atmıyor

Yalısından dışarı adım atmıyor
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı

Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum

Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum
Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER