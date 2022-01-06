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06 Ocak 2022 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 18:50:00

Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başta olmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kazakistan'daki son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmede, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Kazakistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da yaptığı açıklamada Kazakistan'a desteğin altını çizdiğini belirtti.

Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak, kardeş Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.

Etiketler : başkan erdoğan kazakistan cumhurbaşkanı
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