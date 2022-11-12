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12 Kasım 2022 Cumartesi 15:39:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 15:39:00

Başkan Erdoğan'dan Karadeniz gazı mesajı... "10 kuyudan 9'unun sondajı bitti"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan açıklamasında, "Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan Kastamonu'nun 4 ilçesine doğal gaz bağlanması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Karadeniz gazının sisteme bağlanması için çalışmalara hız verildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'deki 100 TL'lik doğal gaz faturasının 75'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİR SÖZÜ DAHA TUTMUŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Abana, Bozkurt, Cide, İnebolu doğal gaza kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğu ile sizlerle birlikteyiz.

"KASTAMONU'DA DOĞAL GAZ ULAŞMAYAN YER KALMAYACAK"

Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu ilçelerle sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a da önümüzdeki yıl yapacağız. Bu ilçeleri diğerleri de izleyecek. Dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu'nun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometre doğal gaz hattı döşeyeceğiz. Böylece Kastamonu'da doğal gaz ulaşmayan yer kalmayacak.

Doğal gazdan faydalanan nüfusu 12 milyondan 58 milyona çıkardık. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan yararlanma şansına sahiptir.

"KARADENİZ GAZINI SİSTEME ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA HIZ VERDİK"

Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforonun tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık.

"DENİZ TABANININ 2 BİN 200 METRE ALTINDA ADETA BİR ENERJİ ÜSSÜ KURUYORUZ"

Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.

"100 LİRALIK DOĞAL GAZ FATURASININ 75'İNİ VATANDAŞA YANSITMADAN BİZ KARŞILIYORUZ"

Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik.

100 liralık doğal gaz faturasının 75 TL'sini vatandaşımıza yansıtmadan biz karşılıyoruz.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kastamonu doğal gaz
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