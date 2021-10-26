Başkan Erdoğan'dan Karabağ'da önemli açıklamalar

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26 Ekim 2021 Salı 19:15:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 20:38:00

Başkan Erdoğan: Kalıcı barışın sağlanması için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, (Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) "Kalıcı barış için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişli" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan azerbaycan aliyev
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