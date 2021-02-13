Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için taziye mesajı yayınladı.



Başkan Erdoğan mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.