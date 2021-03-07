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Başkan Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: En sert şekilde kınıyorum
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07 Mart 2021 Pazar 19:33:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 19:34:00

Başkan Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: En sert şekilde kınıyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin tebriklerini iletirken aynı zamanda kadına olan şiddete ilişkin; "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan: "İnsanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik şiddeti, en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : başkan erdoğan kadına şiddet türkiye
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