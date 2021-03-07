Başkan Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: En sert şekilde kınıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



Başkan Erdoğan: "İnsanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik şiddeti, en sert şekilde kınıyorum" dedi.



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