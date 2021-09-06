Başkan Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aştı

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06 Eylül 2021 Pazartesi 20:46:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 20:46:00

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aştı

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır." dedi.

Ankara Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden olan AKINCI sayesinde, bu teknolojiye sahip aracı üretebilen 3 ülkeden biri haline geldik. Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız."

"Geçmişte, vesayetten FETÖ'ye kadar üzerine düşen nice gölgelerin tartışması altında kalan yargımızın, artık milletimizin kendisinden beklediği bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz."

"'Dağın ardıyla önünün buluşması' anlamını taşıyan Salarha Tüneli'nin açılışı ile merkezdeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde hemşehrilerimiz ile bir araya geldik."

DÖVİZ REZERVLERİ

"Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır."

"Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız."

AY YILDIZ PROJESİ

"Zaferler ayı olan Ağustos'un son günlerini de -her biri gibi- 30 Ağustos gününü de dolu dolu geçirdik. Ay Yıldız Projemizi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuz ve milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

SEL FELAKETİ

(Sel felaketinde) Sadece Bozkurt ilçemizde çıkarılan rusubat miktarı 20 bin kamyonu geçmiştir.

"Üç ilimizde vatandaşlarımızın 509 milyon TL'lik zararı ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon TL ödenek aktarılmıştır. Yardım kampanyasında toplanan meblağ da 345 milyon lirayı bulmuştur."

"TÜM KURUMLARIMIZI EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAYA DAVET EDİYORUM"

"Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum."

EKONOMİDE YENİ ATILIMLAR

"(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz."

"Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz."

"Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız."

"Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız."

Etiketler : başkan erdoğan kabine toplantısı döviz rezervi sel felaketi koronavirüs kovid-19
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