Beştepe'de AGİ zirvesi

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20 Aralık 2021 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 15:10:00

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası AGİ görüşmesi!

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Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

Görüşmede, asgari vergi muafiyetinin genişletilmesi konusu ele alınacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Vedat Bilgin Nureddin Nebati
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