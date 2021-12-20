Beştepe'de AGİ zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

Görüşmede, asgari vergi muafiyetinin genişletilmesi konusu ele alınacak.