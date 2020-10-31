Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:11:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 16:11:00
Başkan Erdoğan'dan, İzmir depremi için taziye gönderen yazan ülkelere teşekkür mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti. Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Başkan Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."