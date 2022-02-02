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02 Şubat 2022 Çarşamba 01:02:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 01:02:00

Başkan Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" türküsünü, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmine ilişkin değerlendirmeleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Kahraman şehitlerimizi kalp hafızamıza nakşettiğimiz bu yolculuğumuzda kıymetli destekleri ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, müziğiyle nefes olan Ceren kızımıza, salonları dolduran milyonlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan heyamo İyi ki varsın Eren
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