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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Gazze tepkisi: İsrail örgüt gibi davranmaktadır
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20 Ekim 2023 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 18:37:00

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Gazze tepkisi: İsrail örgüt gibi davranmaktadır

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Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır" dedi.

Başkan Erdoğan Gazze'deki saldırılara ilişkin yayımladığı mesajda İsrail'e tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.

Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz.

İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.

Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir.

Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum.

İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum.

Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.

Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE FİLİSTİN İSRAİL
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