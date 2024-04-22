VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Yazar Taha Kılınç: Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
Tüketici güven endeksi nisanda arttı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Avrupa 2023'te olağan dışı hava olaylarıyla karşılaştı
22 Nisan 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 08:00:00

Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: Bölgede yeni dönem başlayacak

ABONE OL

Başkan Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek. Tarihi ziyarette başta güvenlik olmak üzere ticari ilişkiler ve su sorunu masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

Erdoğan, Bağdat'a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

TİCARET HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e de gidecek.

Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ırak ziyaret
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX