Başkan Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Başkan Erdoğan, Kılıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medyada taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 18, 2021

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İMRAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti." ifadelerine yer verdi.

Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Koca, ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diledi.