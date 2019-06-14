Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretiyle ilgili ilk yorum: Böyle bir ifade kullanmaya hakkı yoktur

Tacikistan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne sarf ettiği hakaretlere ilişkin ilk kez konuştu. Valilerin başkanların o ildeki temilcileri olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan 'Belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, protokolüprotokolün giriş çıkışlarını, kimler kullanma hakkına sahiptir bunları bilmiyor. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işi takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edeb ederim bu ifadeyi ağzıma alamam böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur kullanamaz' dedi.





CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nın Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP geçişi sırasında yaşanan olaylar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biliyorsunuz valiler başkanların o ildeki temsilcisidir. Ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak, kabul edilebilir bir şey değildir. Tabii vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir ama bunda da artık medya, yazılı, görsel hepsi bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler şu seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum gibi bir yaklaşımı ki, bu zaten çok çok olgunluk. Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki, seçim sonrasında da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi, böyle bir ifade kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak devleti tanımamış. , giriş çıkışları, kimler oraları kullanma hakkını sahiptir bunları bilmiyor. Hakikaten affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonrası süreç önümüzdeki seçim var artık seçimden sonrası süreçtir. Kim bilir protokolü daha sonra neler çıkacaktır.

Şu ana kadar bu kısa sürede tabii özellikle de belediye başkan adayımız ve geniş çaplı olarak onlar zaten sürecin içerisindeler. Bundan sonraki kalan, son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bununla ilgili arkadaşlarımla değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde planlamalar yapılıp halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle beraber dolaşacağız, halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki Ramazan boyu itibarıyla birçok organizasyonu gerçekleştirdik. Şimdi bazı çalışmaları son hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz."



