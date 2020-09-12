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12 Eylül 2020 Cumartesi 12:24:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 12:24:00

Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip açıklaması: Her şeye rağmen dimdik ayaktadır

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Erol Mütercimlerin küstah ifadeleriyle yeniden gündeme gelen İmam Hatip okulları hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderen ve İmam hatip okullarını, "bir eğitim kurumu olmanın çok ötesinde, Türkiye'ye istikamet çizen, ufku aydınlatan, aziz milletin değerlerine canı pahasına sahip çıkan gençlerin yetiştiği kutlu çatılar" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan onca baskı ve yasaklara rağmen kurumların dimdik ayakta olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan, İmam Hatip Okulları ile ilgili bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen dimdik ayakta olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatiplerin, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüştüğünü belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son günlerde Erol Mütercimler'in küstah ifadeleri ile gündeme gelen İmam Hatip okulları'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İmam Hatip Liseleri'nin bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Mesajında, kurultayın başarılı geçmesi ve hayırlara vesile olması niyazında bulunan Başkan Erdoğan, imam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere, on yıllardır bu okulların kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ettiğini, okullarda görev yapmış olup da ahirete irtihal eden öğretmenleri, yöneticileri, fedakarlıklarıyla destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rahmetle andığını ifade etti.

Milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesi için 1958 yılından beri büyük bir özveriyle faaliyet gösteren ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin medeniyet davasının lokomotif kuruluşlarından biri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, bilhassa imam hatip okullarına yönelik ilginin arttığı bir dönemde ÖNDER'in çabalarının çok büyük önem kazandığını vurguladı.

İmam hatip okullarını, "bir eğitim kurumu olmanın çok ötesinde, Türkiye'ye istikamet çizen, ufku aydınlatan, aziz milletin değerlerine canı pahasına sahip çıkan gençlerin yetiştiği kutlu çatılar" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.

Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmeye çalışanlara inat, vatanımız için, ezanımız için, bağrından çıktığımız aziz milletimiz için çalıştık. Edebin edepsizlik içinde kaybolmasına müsaade etmediğimiz gibi ahlakın ahlaksızlık içinde boğulmasına rıza göstermedik. Vakarımızdan, onurumuzdan, bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik. İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz."

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