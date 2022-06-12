Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, "Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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