Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla ikinci kez talepte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiaları Erdoğan'ın bir kısım beyanlarına dayandırdığı kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Kemal Kılıçdaroğlu bahsi geçen dilekçesinde siyasi cinayet iddialarının Cumhurbaşkanımızın bir kısım beyanlarına dayandığını iddia etmiş, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021 tarihli konuşmalarına değindikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmalardaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanlarının alınmasına müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak sunacağını ifade etmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15 Ekim 2021 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır."