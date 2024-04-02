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02 Nisan 2024 Salı 12:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 12:30:00

Başkan Erdoğan'dan iki kritik ziyaret... Terörle mücadele masada!

Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'a, 9 Mayıs'ta ise ABD'ye gidiyor. Erdoğan'ın Irak temaslarında terörle mücadele ve kalkınma yolu projesi masada olacak. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede de F-16 süreci ve Türkiye'nin F 35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm konuları gündeme alınacak.

Türkiye ile ABD arasında İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin F-16 alım paketinin onaylanmasının ardından işbirliği odaklı önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Stratejik mekanizma dahil olmak üzere bu toplantılarda kararlaştırılan konuların 9 Mayıs'ta Washington'da somut işbirliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde F-16 süreci ve Türkiye'nin F 35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konuları masada olacak.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Başkan Erdoğan en son olarak 2012 yılında Başbakanlığı döneminde Irak'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın bir sonrası Irak ziyareti için 22 Nisan tarihi öne çıkıyor. Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelede işbirliği noktasında atılabilecek adımlar ile Kalkınma Yolu projesinin görüşmenin en önemli başlıkları olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen güvenlik zirvesinin ardından yayımlanan bildiride de "Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARETLER

Erdoğan, Mayıs ayında da Türkiye'nin normalleşme sürecine girdiği Mısır Devlet Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da önemli başlıkları ele alacak. Normalleşme sürecine girilen Kahire ile Gazze başta olmak üzere bölgesel mevzuların görüşülmesi beklenirken, ekonomik ilişkiler ve enerji işbirliği konularına değinilecek. Miçotakis ile de girilen pozitif dönemin yansımaları, güven artırıcı önlemler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, yaz aylarında Yunan adaları için Türk vatandaşlarına sağlanacak vize muafiyeti gibi konuların gündeme alınması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ziyaret abd ırak terörle mücadele
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