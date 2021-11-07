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07 Kasım 2021 Pazar 18:18:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 18:26:00

Başkan Erdoğan'dan Hudut kartallarına 'güven' mesajı

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Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap ederek, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum." dedi.

6. Hudut Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen tören, sancağın alana getirilmesiyle başladı. Sancağın platformdaki yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

"SANCAĞA NASIL SAHİP ÇIKACAĞINIZI BİLİYORUM"

Sancak teslim töreninin, Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir." dedi.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli savunma bakanı hulusi akar hudut kartalları mesaj
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