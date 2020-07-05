Başkan Erdoğan'dan 'Hidroelektrik Üretim Tesisleri'ne ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santral (HES) açılışlarını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, projelere ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımdan bulundu.
"SALGINA TESLİM OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"
Başkan Erdoğan mesajında, "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.
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