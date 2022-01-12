Başkan Erdoğan'dan 'HDP'li Semra Güzel' talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılan sunumların yanı sıra güncel siyasi meseleler de gündeme geldi. Bunlardan birisi de 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke oldu. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

SÜREÇ HIZLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Erdoğan'ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.

SENİ MUHATAP ALIR MIYIM?

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programı da gündeme geldi. Programa telefonla bağlanarak Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tek tek cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı konuşmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanının, "Saray da bağlansın" sözleriyle kendisini programa bağlanmaya davet etmesini de şöyle değerlendirdiği öğrenildi: "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhalde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?"

YENİ MODELE DESTEK YÜZDE 70

MYK toplantısında, Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle ilgili gelişmeler de masaya yatırıldı. Bu kapsamda AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık kararları sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de değerlendirildi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70'inin yeni ekonomi modelini desteklediği ve güven duyduğu aktarıldı.

VATANDAŞA YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, vatandaşın satın alma gücünün geriye gitmemesi için çalışacaklarını ve tedbirlerin bu yönde olacağını aktardığı belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca şunları söylediği öğrenildi: "Bu iyileşmeleri sokağa, topluma ve hanelere daha fazla yansıtmak için çalışmalıyız. Bunun üzerinde durmalıyız. Bir iyileşme ve memnuniyet var. Bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Neler yapıldığını vatandaşa iyi anlatın."